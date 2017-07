Tradicionalni Baragovi dnevi

1.7.2017 | 13:45

Trebnje - Kulturno društvo Trebnje je tudi letos pripravilo tradicionalne Baragove dneve. Gre za spominski dan občine Trebnje, ki ga sicer praznujejo 29. junija na rojstni dan škofa Friderika Ireneja Barage, ki se je rodil v gradiču Mala vas pri Dobrniču in je bil najvidnejši slovenski misijonar prve polovice 19. stoletja, nabožni pisec, utemeljitelj knjižnega jezika indijanskih plemen Očipve in Otava ter prvi marquettski škof, avtor prve slovenske knjige z opisom življenja in značilnosti severnoameriških Indijancev.

Baragovi dnevi so bili sicer letos predvsem posvečeni še enemu trebanjskemu rojaku, pokojnemu metropolitu in ljubljanskemu nadškofu dr. Alojziju Šuštarju, ko so se v Trebnjem spominjali 10. obletnice njegove smrti.

Tradicionalno praznovanje so sinoči začeli s sveto mašo v župnijski cerkvi v Trebnjem, ki jo je vodil metropolit in ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, sledila je tradicionalna slavnostna akademija, ki so jo gostili v tukajšnji Baragovi dvorani. Zbrane je pozdravil trebanjski župan Alojzij Kastelic, letošnji slavnosti govornik pa je bil direktor Zavoda svetega Stanislava dr. Roman Globokar. Akademijo sta sooblikovali Skupnost Loyola v Sloveniji in Glasbena šola Trebnje. V okviru slavnostne akademije so v Baragovi galeriji ponovno na ogled postavil tudi posamezne dele razstav o škofu Frideriku Ireneju Baragi in nadškofu dr. Alojziju Šuštarju.

V okviru Baragovih dni so danes zjutraj pripravili še tradicionalni pohod po Baragovi spominski poti z začetkom pri župnijski cerkvi v Trebnjem, od koder je pohodnike pot popeljala preko Vrhtrebnjega, Dobrniča in Knežje vasi do Male vasi ter nazaj do Trebnjega.

J. S., foto: Kulturno društvo Trebnje

