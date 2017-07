Danes bodo ponovno metali motorko

1.7.2017 | 15:35

Na posnetku: s preteklih tekmovanj

Na posnetku: z 2. svetovnega prvenstva v metu motorke

Zmagovalec za darilo prejme motorko.

Kočevje - V Gaju v Kočevju se bo danes ob 18. uri začelo 4. svetovno prvenstvo v metu motorke. Prireditev organizirajo člani Društva kočevskih glasbenikov in na njej, čeprav bi tako lahko sklepali po imenu prireditve, ne bo tekmovalcev iz celega sveta. Gre namreč za zabavno tekmovalno prireditev, ki pa ji kočevski glasbeniki pravijo svetovno prvenstvo, saj, kot pojasnjujejo, da bi tekmovali v tem, kdo bo dlje vrgel motorno žago, niso zasledili nikjer drugje na svetu.

Nenavadno tekmovanje so si v Društvo kočevskih glasbenikov omislili v znak protesta proti izjavi kočevskega župana Vladimirja Prebiliča, ki je v svojem prvem intervjuju po izvolitvi za župana za lokalni časopis dejal, da na mestni ploščadi v Kočevju »ne morejo motorke žagat«. Župan se je za svojo izjavo kasneje opravičil, a užaljeni kočevski glasbeniki, katerih glasbo je župan, kot so sicer izvzeto iz širšega konteksta to razumeli kočevski glasbeni ustvarjalci, primerjal z zvokom motorne žage, na to niso pozabili oziroma so se spomnili, ko so razmišljali o tem, s kakšnih tekmovanjem bi popestrili svojo prireditev Kočevska rock scena.

Tekmovanje v metu motorne žage so tako prvič organizirali leta 2014 v sklopu takrat že četrtič organizirane Kočevske rock scene, ki je vsako leto na skupnem odru zbrala domače, kočevske glasbenike, bende, kantavtorje in druge glasbene ustvarjalce s področja rock, pop, ska, hip hop, punk rock, metal ali katere izmed mešanic omenjenih glasbenih stilov. Kočevsko rock sceno so običajno obogatili z glasbenimi delavnicami za otroke, predstavitvami, okroglimi mizami na tematiko glasbe ter razvedrilnimi in tekmovalnimi igrami, ki so potekle preko dne, festivalsko prireditev pa so sklenili s koncertom v večernih urah.

Letos Kočevske rock scene niso organizirali, so pa pripravili tekmovanje v metu 9,450 kg težke motorne žage. Pravilo pri tem nenavadnem tekmovanju je, da mora metalec pri metu držati izključno ohišje motorne žage, pri čemur si lahko pomaga z obema rokama, vendar pa mora izmet opraviti samo z eno roko.Zmaga tekmovalec z najdaljšim izmerjenim metom, za nagrado pa prejme, kaj drugega, če ne - motorko!

Besedilo in foto: M. L.-S.