V Semiču se je predstavila belokranjska Šola zdravja

1.7.2017 | 16:50

Semič - S prireditvijo Šola zdravja z dobro voljo so se včeraj začeli Poletni večeri pred Kulturnim centrom Semič. Ker jo je zagodlo vreme, je bil prvi letošnji kulturni večer v avli Kulturnega centra. Sicer pa se bodo, kot je predstavila direktorica Kulturnega centra Irena Plut, letošnje poletje pred centrom zvrstili še trije kulturni večeri, vsi pa bodo ob petkih ob 20. uri, vstopnine pa ne bo.

7. julija se bo gledališka skupina Ananas predstavila z zakonsko komedijo Problem, teden pozneje bodo semiški dijaki in njihovi prijatelji pripravili glasbeni večer z naslovom Glasbena mavrica. 18. avgusta bo belokranjski literarno-glasbeni večer Večer z marelo, teden pozneje pa se bo z nastopom Big banda Črnomelj začela Semiška ohcet.

Včeraj so se, kot rečeno, predstavili belokranjski udeleženci Šole zdravja. V osmih registriranih društvih v 10 belokranjskih krajih vsak dan ob 7.30 naredi 1.000 gibov po dr. Grishinu 200 Belokranjcev. Kot je dejala Lidija Malešič, ki je zaslužna, da se je po Beli krajini razmahnila telovadba oranževcev, kot si sami pravijo, saj je oranžna barva njihov razpoznavni znak, so s svojim življenjem lep vzor ostalim.

Da imajo zares veliko pozitivne energije, se je pokazalo tudi na včerajšnji prireditvi, ko so se nekateri izmed oranževcev predstavili tudi s lahkotnim in šaljivim kulturnim programom in nasmejali ostale.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija