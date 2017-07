V nesreči poškodovane tri osebe

1.7.2017 | 18:50

Danes ob 10.27 uri sta v Šentjanžu, občina Sevnica, trčili osebni vozili. V nesreči so se tri osebe poškodovale. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem NMP ZD Sevnica pri oskrbi poškodovanih oseb, odklopili akumulatorja, posuli razlite motorne tekočine in nudili pomoč vlečni službi. Poškodovane osebe so reševalci prepeljali v SB Novo mesto.

Drevo viselo na objektu ob cesti

Ob 11.15 uri je na Sremiču, občina Krško, drevo viselo na lesenem objektu ob cesti. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali in drevo odstranili.

Gasilci nudili pomoč

Danes ob 12.09 uri so na Kandijski cesti v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu obolele osebe iz stanovanja večstanovanjskega objekta do reševalnega vozila.

Pes padel z balkona

Ob 12.41 uri je v ulici Pod Goro v Krškem pes padel z balkona tretjega nadstropja in obstal na tendi spodnjega stanovanja. Psa so rešili gasilci PGE Krško.

M. L.-S.