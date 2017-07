Vozilo s ceste in na streho

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes zjutraj ob 4. uri je med Škriljami in Krasincem v občini Metlika osebno vozilo zletelo s ceste in v polju obstalo na strehi. Gasilci PGD Črnomelj so protipožarno zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila in obrnili vozilo na kolesa. Reševalci NMP ZD Metlika so poškodovanega voznika oskrbeli in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Dva lažje ranjena

Nocoj ob 0.27 je v naselju Globoko v občini Brežice osebno vozilo zapeljalo s cestišča in pristalo na boku v obcestnem jarku. Dve osebi sta se lažje poškodovali. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom izvlekli avtomobil na cestišče, nudili pomoč policiji, reševalcem in vlečni službi, preprečili nadaljnje razlitje ter z vpojnimi sredstvi počistili razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Brežice so poškodovani osebi oskrbeli na kraju nesreče in ju prepeljali v SB Brežice.

V Posavju danes povsod ne bo elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje: Čatež motel med 6. uro in 6.30 ter med 12. uro in 12.30 uro, na območju transformatorske postaje: Čatež vas med 6.30 in 7. uro ter med 12.30 in 13. uro na območju transformatorskih postaj: Brežice Jutranjka, HE Brežice, Čatež in VGP Čatež pa med 7. uro in 12. uro.

