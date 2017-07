Novomeški plesalci petkratni državni prvaki

2.7.2017 | 10:55

Novo mesto - Plesalci Plesnega studia Novo mesto, ki so se pred kratkim vrnili z evropskega prvenstva na Poljskem, so se pred kratkim pomerili tudi na državnem prvenstvu v ljubljanski Hali Tivoli.

Prvenstvo je potekalo v vseh plesnih kategorijah, ki spadajo pod okrilje Plesne zveze Slovenije. Novomeščani so tekmovali v street show dance kategoriji, ter v paradni disciplini naše plesne šole, hip hopu. Postali so petkratni državni prvaki, in sicer:

1. mesto »Black or white«, hip hop formacija člani 2 (hip hop mame)

1. mesto »OMG«, hip hop mala skupina člani 2 (hip hop mame)

1. mesto »Destiny's child«, hip hop mala skupina otroci

1. mesto Brin Jugovič in Žan Majerle, hip hop pari otroci

1. mesto Brin Jugovič, hip hop solo otroci

Poleg tega so na stopničkah stali še osemkrat, dvakrat na drugem in šestkrat na tretjem mestu:

2. mesto »Move your feet«, hip hop formacija otroci

2. mesto »Feel the beat«, hip hop formacija člani 2 (hip hop mame)

3. mesto »New generation«, hip hop formacija mladinci

3. mesto »Drop da horns«, hip hop formacija člani

3. mesto »4fun«, hip hop formacija člani 2 (hip hop mame)

3. mesto Žan Majerle, hip hop solo otroci

3. mesto Jakob Kavšek, hip hop solo mladinci

3. mesto Klara Jordan in Edi Hasanović, street dance show pari mladinci

Dosegli so tudi druge odlične uvrstitve, ki bodo nekaterim vstopnica za oktobrsko svetovno prvenstvo na Danskem:

5. mesto »Boyz«, hip hop mala skupina otroci

5. mesto »X-Nasty«, hip hop mala skupina mladinci

5. mesto Lana Livk in Neja Perše, street dance show pari mladinci

8. mesto »Girls«, hip hop mala skupina otroci

8. mesto »We are the pirates«, street dance show mala skupina mladinci

8. mesto Zara Zupančič, hip hop solo deklice

10. mesto Brina Peterlin in Žana Tekavčič, hip hop pari otroci

15. mesto Klara Jordan in Ela Blatnik, hip hop pari mladinci

16. mesto »Realness«, hip hop mala skupina člani

23. mesto Tijana Zrakić in Nik Rožič, hip hop pari mladinci

Kot pravijo v Plesnem studiu Novo mesto, so sezono zaključili z velikim zadovoljstvom, saj so znova dokazali, da na Dolenjskem »rastejo« odlični plesalci in koreografi (Robi Grmek, Simon Cerjak, Andraž Grulja, Hana Huč, Nastja Rajkovič, Maja Gradišar in Maša Udovč). Sedaj si bodo vzeli čas za počitek, septembra pa se začnejo pripravljati na tekmo svetovnega prvenstva.

L. M., foto: Plesni studio Novo mesto

