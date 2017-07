Mirnopečanke zmagovalke 12. državnih kmečkih iger

2.7.2017 | 12:20

Zmagovalkam je seveda čestitala Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije.

Sela pri Bledu - Včeraj so v Selih pri Bledu potekale državne ženske kmečke igre, že 12. po vrsti, pod okriljem Zveze kmetic Slovenije pa so jih priredile lanske zmagovalke, Društvo kmetic Gorje in Bled. Njihova tekmovalna ekipa Labodke je namreč lani ugnala vse ostale v Škocjanu na Dolenjskem.

Mirnopeške Nežke pri delu.

Tokrat so se znova najbolje izkazale Dolenjke in sicer tričlanska zasedba Društva podeželskih žena Mirna Peč pod imenom Nežke: kmetica leta Jelka Krivec, Nada Režek in Danica Kramar. Najbolje so se odrezale od 24 skupin iz vse Slovenije in se najprej po štirih igrah uvrstile v finale, po štirih novih igrah pa so zmagale. Igre, v katerih so se pomerile tričlanske ekipe, so bile zanimive in inovativne, tematika iger se je navezovala na kmečka opravila, pa tudi na posebnosti Bleda. Tako so tekmovalke iz zelenjave (kumar, korenja…) izdelovale pletne (čoln, ki vozi na otoček Bled), reševale so (blejski) zvonček iz vode, spremenile so se v čarovnice in z metlo pometale orehe, za kratek čas so se prelevile tudi v princese itd.,

Veliko je bilo smeha in zabave, prav sprostitev in dobra volja pa je tudi glavni namen državnih ženskih kmečkih iger, pravi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, ki se je znova izkazala tudi kot humorna voditeljica tekmovanja. Uletova je bila pred leti pobudnica takih druženj, ki po njenem pridnim kmečkim ženskam manjkajo. Ne smejo videti le delo, tudi zabavo in druženje.

Zmagovalna ekipa iz Mirne Peči (od leve proti desni): Danica Kramar, Nada Režek in Jelka Krivec.

Mirnopeški zmagovalni ekipi, ki se je na Gorenjsko podala skupaj s škocjanskimi in novomeški kmečkimi ženami, je takoj po telefonu čestital mirnopeški župan Andrej Kastelic in se iskreno razveselil uspeha »svojih« občank. Dejal je, da jih vedno znova presenečajo z lepimi uspehi, ter tudi tako skrbijo za promocijo kraja in občine. Pri organizaciji 13. kmečkih iger prihodnje leto v Mirni Peči se bodo gotovo vsi potrudili, tako da bodo igre privabile veliko tekmovalcev in gledalcev.

Kot je povedala Nežika Režek iz Društva podeželskih žena Mirna Peč, ki je tudi podpredsednica Zveze kmetic Slovenije, Mirnopečanke na državnih kmečkih igrah sodelujejo že nekaj let, ekipa se je že uvrstila na 3. mesto, lani v Škocjanu so si delile 5. mesto. To je torej njihova prva zmaga, ki so je bile zelo vesele.

Ekipa društva podeželskih žena Škocjan se je včeraj veselila 4. mesta, sicer pa je bilo dolenjskih ekip tokrat malo - poleg omenjenih dveh le še novomeška, ki pa se ni uvrstila v finale. Vse Dolenjke so na Gorenjsko potovale skupaj, z mini avtobusom - nedvomno je bilo- zlasti po poti domov - veselo!

L. Markelj, foto: Nežika Režek