FOTO: Rudi Potepuški razveselil majhne in velike otroke

2.7.2017 | 13:30

Del hrvaško-srbske skupine CirkoBalkana Parastilt.

Novo mesto - Včerajšnji drugi dan festivala Rudi Potepuški je ob lepšem in toplejšem vremenu kot prvi dan v središče mesta privabil majhne in velike »otroke«. Dopoldne so se najmlajši lahko preizkusili v hoji po vrvi, žongliranju in ostalih cirkuških veščinah, pri čemer so jim pomagali člani Cirkokroga.

Festival uličnega gledališča je še več zabave ponudil od 17. ure naprej: v interaktivni instalaciji Omare stare šare so obiskovalci lahko otipali vrsto presenečenj v skritih kotičkih omar, se v 80 sekundah podali okoli sveta ali pa skakali v bazen, poln mehkih plišastih igrač; na ogled je bila tudi akrobatska predstava Jutri bo konec nemško-francoske skupine Zirkus Morsa, hrvaško-srbska skupina CirkoBalkana Parastilt pa je na hoduljah zabavala obiskovalce po celotnem zgornjem delu Glavnega trga, nasmejala starejše in tudi mestoma razjokala najmlajše v svoji velikanski podobi. Zvečer je nastopila še španska ulična gledališčnica Diana Gadish z Ravnajte previdno in nato še akrobatska plesalka Dana Auguštin z glasbenikom Thiernom Diallo. Okoli 22. ure so se na odru pred Gogo od letošnjega Rudija Poptepuškega s koncertom poslovili še člani zasedbe El Kachon.

M. M.

