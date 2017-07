Po godbenikih bodo poletne prireditve gostile opero

2.7.2017 | 16:45

Metlika - Včeraj zvečer je bil na tukajšnjem grajskem dvorišču peti od 13 dogodkov v okviru 25. metliških mednarodnih poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad. Tokrat se je s poletnim koncertom predstavila Mestna godba Metlika ter z njim zaključila uspešno godbeniško sezono 2016/2017.

Metliški godbeniki so pod taktirko dirigenta Rafka Ogulina predstavili žanrsko pester glasbeni repertoar. A na glasbenem večeru, ki ga je povezovala Brigita Petric, niso bili sami, ampak so, kot je to pri njih že dolgo v navadi, povabili tudi goste. To so bili kvartet trobil Four Čelos, kvintet saksofonov Prva vrsta, pevka Nikolina Cindrič in pevec Matej Starašinič, klarinetistka Katja Draginc, harmonikar Marjan Končar in kitarist Miha Pezdirec.

Naslednja prireditev na metliškem kulturnem poletju bo v soboto, 8. julija ob 21.15. Na dvorišču za metliškim gradom bo namreč na ogled Seviljski brivec, komična opera v dveh dejanjih in v štirih slikah. Organizatorji še posebej vabijo na ogled, saj Metlika ni gostila opere že nekaj desetletij. Zato bo to za mesto še toliko večji spektakel.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

