Na meji potrdili prijateljstvo

2.7.2017 | 19:00

Uradni govorniki iz obeh držav: Sanja Horvat Iveković (spredaj), ter (z leve) Jure Pezdirc, Franc Bogovič in Hrvoje Frankić (Foto: M. L.)

Tako kot na Radiu Samobor je bil Mislav Maroević odličen voditelj sporeda tudi včerajšnjem Srečanju pri Kalinu. (Foto: M. L)

Veselje se je začelo že pri Kalinu, potem so z njim nadaljevali na hrvaški strani meje. (Foto: M. L.

Obrežje, Bregana - Včeraj so na Obrežju in Bregani zaznamovali četrto obletnico vstopa Hrvaške v Evropsko unijo. Pod pokroviteljstvom mesta Samobor in občino Brežice so dogodek imenovan Srečanje pri Kalinu organizirali krajevne skupnosti Bregana, Grdanjci in Podvrh ter KUD Licitar na hrvaški strani in na slovenski strani krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem in turistično društvo Jesenice na Dolenjskem.

Prireditev so z glasbo in s plesom začeli pred gostilno Kalin na Obrežju, to je na slovenski strani. Tja so prišli tudi prebivalci s hrvaške strani meje.

Srečanje so nadaljevali na Bregani pri nekdanji tovarni Šavrić. V imenu slovenske strani sta zbrane nagovorila brežiški podžupan Jure Pezdirc in evropski poslanec Franc Bogovič. Oba sta poudarila, da prebivalci obeh držav ob meji živijo v sožitju. Tako sodelovanje naj ostane in naj ga še okrepijo, to pa naj poteka ob kar najmanj administrativnih ovirah; tudi žica to sožitje domačinov ne potrebuje.

Uradna hrvaška predstavnika sta bila namestnik župana Zagrebške županije Hrvoje Frankić in namestnica načelnika mesta Samobor Sanja Horvat Iveković. Tudi njuno sporočilo je bilo, ohranjati prijateljsko sodelovanje med prebivalci z obeh strani meje. Tudi zanju je žica na meji umetna ločnica, ki jo je treba odpraviti. Srečanje je poleg živahnih in spodbudnih nagovorov vseh uradnih predstavnikov iz obeh držav in nastopa voditelja prireditve Mislava Moroevića razgibal tudi kulturni spored, ki so ga začeli, kot rečeno, na slovenski strani in nadaljevali na hrvaški.

Udeleženci dogodka so lahko prestopali državno mejo skozi vrata v ograji blizu mostu pri Kalinu. Vrata so sicer celo leta zaprta, za to srečanje so jih z dovoljenjem državnih oblasti obeh držav odprli. Ljudje so lahko prehajali ves čas srečanja, ne da bi ob tem morali predložiti osebne dokumente.

M. L.

