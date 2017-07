Škocjan poje in igra

2.7.2017 | 17:50

Bučenski ramplači.

Škocjan - Knobleharjevo 2017 je v polnem teku, k pestremu dogajanju pa je prispevala tudi že tradicionalna prireditev Škocjan poje in igra. V škocjanski dolini je namreč živahno kulturno dogajanje in občina za svoj praznik vedno povabi vse skupine, da se predstavijo občinstvu.

Tako so konec tedna na prireditvi Škocjan poje in igra v Metelkovem domu nastopile pevske zasedbe: ljudske pevke Klasje, pevska skupina Kapniki, pevska skupina Plamen, cerkveni mešani pevski zbor Dobrava, pevska skupina Vokalnih5, mladinska folklorna skupina Plamen ter ljudske pevske s Telč - no, te so prišle iz sosednje sevniške občine.

Jože Kapler (na desni) se zahvaljuje škocjanskim rogistom.

Po opereti Netopir pa je pod šotorom potekal drugi del prireditve, ko so se predstavile glasbene skupine. Zaigrali so lovski rogisti, Bučenski ramplači, harmonikarji iz zasebnega glasbene šole Tine Lenart ter nova glasbena zasedba Lenarti, ki je občinstvu predstavila svojo avtorsko pesem Zaupaj le srcu, za katero so prav pred kratkim posneli tudi videospot.

Župan Jože Kapler je nagovoril zbrane, pohvalil njihovo delo ter se jim zahvalil z rožico.

Nocoj, ob 19. uri, se v Škocjanu obeta lep pevski večer - letni koncert pevske skupine Plamen Kot da 20 let ni mimo, s katero bodo pevke obeležile 20 let delovanja. Gostje večera bodo Bort Ross&Lamai ter spremejvalni band.

Besedilo in foto: L. Markelj

