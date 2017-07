Voznica se je prevrnila

2.7.2017 | 21:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 17.05 se je na cesti Uršna sela—Birčna vas pri kraju Uršna sela v občini Novo mesto prevrnila voznica z osebnim vozilom. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Uršna sela so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in postavili vozilo na kolesa. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ponesrečenko odpeljali v zdravstveni dom

Ob 15. je na Kvedrovi cesti v Sevnici prišlo do prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali mesto dogodka, odklopili baterijo, iztekle motorne tekočine posuli z vpojnimi sredstvi in nudili pomoč reševalcem. Reševalci NMP Sevnica so voznico na kraju oskrbeli in jo prepeljali v ZD Sevnica. Obveščene so bile pristojne službe.

Trčila avto in kolesar

Danes ob 17.11 sta v naselju Brege v občini Krško trčila osebno vozilo in kolesar. Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč ponesrečencu in reševalcem. Reševalci NMP Krško so kolesarja oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

L. M.