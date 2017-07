Gorelo odpadno vejevje

3.7.2017 | 07:50

Včeraj ob 20.11 uri so gasilci PGE Krško in PGD Senuše posredovali v kraju Straža pri Raki v občini Krško, kjer je gorelo odpadno vejevje v naravnem okolju. Gasilci so požar na približno dvesto kvadratnih metrih pogasili in pregledali okolico. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah danes od 8.00 do 10.00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA.

Popolni zapori cest

-Komunala Sevnica obvešča o začasni popolni zapori lokalne ceste 372281 Križ – Hinjce – Krmelj in sicer od priključka z regionalno cesto 215 Mokronog – Boštanj, do priključka na lokalno cesto 372344 Boštanj – Grahovica – Brezovec. Zapora bo izvedena v obdobju med 3.7.2017 in 15.9.2017, 24 ur dnevno.

-Kostak d.d. obvešča o popolni zapori občinske ceste JP 691601 Koprivnica-Prevolje, zaradi sanacije plazu. Zapora bo trajala predvidoma od 3.7.2017 do 31.8.2017. Obvoz bo ustrezno označen.

M. L.-S.