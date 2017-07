Otroke selijo po različnih enotah Pedenjpeda

3.7.2017 | 09:30

Ravnateljica Pedenjpeda Meta Potočnik in vodja enote Metka Mira Klobčar sta v četrtkovem vročem popoldnevu staršem pojasnili, zakaj se otroci že v ponedeljek iz središča mesta selijo na Šegovo ulico. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Letošnje počitnice so z vidika organizacije dela precejšnji izziv za ravnateljico vrtca Pedenjped Meto Potočnik. Več njihovih dotrajanih objektov bo deležnih energetskih obnov, tako da so po skoraj vseh enotah potekali sestanki s starši, ki bodo julija in avgusta svoje malčke morali voziti v druge enote.

»Zelo smo veseli, da se objekti, ki so stari tudi več kot 40 let, končno urejajo. Po drugi strani pa je to seveda neka ovira za starše, ampak verjamem, da bodo tudi začasne selitve sprejeli z razumevanjem,« pravi ravnateljica ob dejstvu, da bo prenov deležnih pet njihovih objektov: »Enota Videk čaka na svojo novogradnjo v Bršljinu, v poletnih mesecih pa se bo preselila v Ostržka, kamor so dobrodošli tudi otroci iz Pikapolonice. Po naših podatkih bo med poletjem tako tam nekaj čez 50 otrok iz Ostržka in nekaj čez 40 iz Vidka.« V Ostržku bo sicer občina po modelu javno-zasebnega partnerstva uvedla energetsko upravljanje in dogradila energetski monitoring objekta, optimizirala obratovanje ogrevalnega sistema in sanirala razsvetljavo.

IZ CENTRA NA ŠEGOVO

»V matični Pedenjped se bo s ponedeljkom preselila celotna enota Metka, po zdaj zbranih podatkih bomo zapolnili vse oddelke, želimo pa si, da bi starši to razumeli in sprejeli daljšo vožnjo iz središča mesta do Šegove ulice,« je še dodala Potočnikova. V četrtkovem popoldnevu se je nekaj staršev zglasilo na igrišču Metke in prisluhnilo ravnateljici ter vodji enote Miri Klobčar, ki sta povedali, da bodo otroci Metke v Pedenjpedu dobili ločeno garderobo in dve igralnici, ločena bo tudi uporaba zunanjih igrišč. V vrtcu bodo poskrbeli, da bo z malčki vedno prisoten vsaj eden od dveh njim že znanih vzgojiteljev, tako da bo začasna selitev čim manj stresna.

»V vrtčevski enoti Metka bomo s podjetjem Malkom, d.o.o., ki je bilo izbrano prek postopka javnega naročila, izvedli celovito energetsko sanacijo. Izvedla se bo toplotna izolacija fasade in stropa neogrevane kleti, zamenjalo stavbno pohištvo (okna, vrata) in vgradili termostatski ventili. Operacija bo sofinancirana iz kohezijskega sklada v vrednosti 40 odst. upravičenih stroškov, preostalo pa bomo zagotovili iz proračuna,« so naložbo podrobneje opisali na MO Novo mesto in dodali, da pogodbena vrednost energetske sanacije znaša slabih 90.000 evrov (brez davka), dela pa bodo končana do 1. septembra letos, ko naj bi se malčki vrnili v »svojo« Metko.

Podobna zagotovila so slišali tudi starši otrok, ki obiskujejo Rdečo kapico na Šegovi ulici, od koder se bo več oddelkov v poletnih mesecih preselilo v Sapramiško na OŠ Drska. Po modelu javno-zasebnega partnerstva, ki ga ima novomeška občina z družbo Petrol, bo Rdeča kapica deležna celovite energetske sanacije. Ta zajema toplotno izolacijo fasade in stropa neogrevanega podstrešja, zamenjavo stavbnega pohištva, vgradnjo toplotne črpalke za pripravo tople sanitarne vode in sanacijo toplotne postaje, sanirali bodo tudi razsvetljavo in uredili energetsko upravljanje objekta.

TUDI SAM PEDENJPED

»Ko bodo vsi objekti urejeni, najprej naj bi bila to Metka, potem Rdeča kapica itn., se začne urejati še sam Pedenjped. Centralna kuhinja bo obratovala ves čas, gradbiščna dela bodo v glavnem zunanja, delali bodo tudi ob koncih tedna,« je še dodala ravnateljica. »S podjetjem CGP, ki je bilo izbrano prek postopka javnega naročila, bomo izvedli celovito energetsko sanacijo: toplotna izolacija fasade in stropa neogrevanega podstrešja, zamenjali bomo stavbno pohištvo (okna, vrata), sanirali ogrevanje itd. Operacija bo sofinancirana iz kohezijskega sklada v vrednosti 40 odst. upravičenih stroškov, preostalo pa bomo zagotovili iz proračuna,« so o teh delih sporočili iz občine.

»V sodelovanju z občino smo se dogovorili z vsakim izvajalcem posebej za vsak objekt posebej, tako da bodo prenove potekale čim hitreje,« je še dodala Potočnikova in zaključila: »Prvega septembra morajo biti vsi objekti urejeni in otroci nastanjeni tako, kot je treba. Z enim razredom Sapramiške pa se zaradi gneče selimo iz šole. Tako da bo letošnje poletje dejansko zelo pestro.«

Po njenih besedah so se starši na poletne selitve odzvali dobro, pri čemer je precej pripomogel tudi dejaven vrtčevski svet staršev: »Vsaka sprememba ali selitev je lahko za malčke, predvsem najmlajše, precej stresna, a zaposleni se bomo res potrudili, da temu ne bo tako. Starši otrok Rdeče kapice so se hitro domislili, da bodo svojim malčkom selitev predstavili na način, kot da otroci v drug vrtec odhajajo na počitnice. Na tak način bodo poletne mesece gradbenih del najlažje prenesli in pri tem moramo misliti še na vse bodoče otroke, ki bodo obiskovali naš vrtec.«

Članek je bil objavljen v 26. številki Dolenjskega lista z dne, 29. junij 2017.

Mirjana Martinović