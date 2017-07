V požarni vaji sodelovalo več kot 70 ljudi

3.7.2017 | 10:35

Z vaje (Foto: arhiv Komunale Brežice)

Brežice - Nedavni požar v podjetju Kemis na Vrhniki, kjer so bili skladiščeni nevarnimi odpadki, je Javno podjetje Komunala Brežice, ki v svojem skladišču zbira nevarne odpadke iz gospodinjstev brežiške občine, spodbudil, da so se odločili za izvedbo požarne vaje, s katero so obnovili in hkrati tudi preverili svoje znanje o ukrepanju v primeru tovrstnih nesreč.

»V skladišču odpadne elektronske opreme je ob 14.50 uri prišlo do požara, ki se je hitro razširil tudi na skladišče z nevarnimi odpadki. V prostorih Zbirno reciklažnega centra Boršt je bilo takrat več zaposlenih, ki so se uspešno evakuirali na zbirno mesto. Eden od zaposlenih je poskusil pogasiti začetni požar, a je zaradi gostega dima ostal ujet v prostoru. Izgubil je zavest in se zastrupil z dimom,« je scenarij vaje opisal vodja gospodarskih javnih služb v Javnem podjetju Komunala Brežice Darko Ferlan.

Na prizorišče vaje so nemudoma prispela prva gasilska vozila in pričela z gašenjem požara. Dodatno požarno vodo so gasilci z motorno črpalko prečrpavali iz bližnjega ribnika. V notranjosti skladišča so našli nezavestnega delavca, ga evakuirali na varno in mu nudili prvo pomoč. »V skladišču nevarnih odpadkov je začela iztekati tudi nevarna tekočina, zato so prostovoljni gasilci na pomoč poklicali poklicno gasilsko enoto Krško. Ekipa gasilcev, ki je usposobljena za tovrstne nesreče, je s posebno opremo izvedla prečrpavanje nevarne tekočine in prikazala postopke dekontaminacije,« je še pojasnil Ferlan.

Organizacijo požarne vaje je prevzela Gasilska zveza Brežice, v njej pa so sodelovali PGD: Skopice, Krška vas, Cerklje ob Krki in Pirošica, zaposleni v Komunali Brežice ter Poklicna gasilska enota Krško in Regijski center za obveščanje. V vaji je skupno sodelovalo preko 70 ljudi.

Požar v skladišču so uspešno ustavili, po končani vaji je sledila kratka analiza, v naslednjih dneh pa bodo opravili še podrobno analizo, ocenili tudi uspešnost odziva in se pogovorili o morebitnih drugačnih načinih ukrepanja.

Kot so nam sporočili s Komunale Brežice, so v podjetju pred začetkom požarne vaje več kot 20 zaposlenim delavcem omogočili tudi teoretično in praktično usposabljanje za gašenje začetnega požara, in sicer vnete nevarne tekočine, višji svetovalec za področje zaščite in reševanja na občine Brežice Roman Zakšek pa je vsem udeležencem požarne vaje predstavil tudi temeljne postopke oživljanja brez in z uporabo defibrilatorja.

M. L.-S.