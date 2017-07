Vozil brez vozniškega in z neregistriranim vozilom

3.7.2017 | 11:30

Po podatkih PU Novo mesto, ki nam je posredovala pregled dogodkov v času od 30. junija do 3. julija, so bili sevniški policisti 1. 7. dopoldne obveščeni o prometni nesreči na cesti med Šentjanžem in Kalom. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 62-letna voznica, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljal 42-letni voznik. Lažje poškodovana voznika in potnico iz vozila 42-letnega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da 42-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,96 miligramov alkohola. Povzročiteljici nesreče so izdali plačilni nalog in o kršitvah drugega voznika z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kar trije so se prevrnili

- V noči na 2. 7. so bili brežiški policisti obveščeni o prometni nesreči v Mrzli vasi, kjer naj bi se voznik osebnega avtomobila prevrnil z vozilom. Ugotovili so, da je 27-letni voznik zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v potok, kjer je vozilo obstalo na strehi. Voznik in potnik v vozilu se v nesreči nista poškodovala, 27-letni voznik pa je imel v litru izdihanega zraka 0,63 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

- Brežiški policisti so v noči na 2. 7. ugotavljali okoliščine prometne nesreče pri Globokem. Prve ugotovitve kažejo, da je 18-letni voznik začetnik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelj nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,03 miligramov alkohola in 38-letni potnik sta se v nesreči lažje poškodovala. Zoper povzročitelja bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

- O prevrnjenem vozilu so bili v noči na 2. 7. obveščeni tudi metliški policisti. Ugotovili so, da je nesrečo povzročlil 38-letni voznik, ki je na cesti med Podzemljem in Krasincem zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Zoper kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,75 miligramov alkohola, bodo policisti napisali obdolžilni predlog.

Voznici zasegli avtomobil

Med kontrolo prometa v Dolenjem Kronovem so policisti 1. 7. zvečer ustavili voznico osebnega avtomobila Renault twingo. Med postopkom so ugotovili, da 28-letna voznica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljala vozniškega izpita, v litru izdihanega zraka pa je imela 1,31 miligramov alkohola. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poškodoval ovoje na balah sena

Trebanjski policisti so bili 2. 7. obveščeni, da je v okolici Biča nekdo ponoči poškodoval plastične ovoje na okoli dvesto balah sena. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za več tisoč evrov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

M. L.-S.