Plamenke prepevajo že dvajset let

3.7.2017 | 13:45

Pevska skupina Plamen iz Škocjana na sinočnjem koncertu.

Škocjan - Za prijeten poletni večer, poln lepih melodij, je včeraj zvečer pod prireditvenim šotorom sredi Škocjana poskrbela pevska skupina Plamen, ki je povabila na koncert ob 20-letnici delovanja z naslovom Kot da 20 let ni mimo.

Enajst deklet, ki vse prepevajo ljubiteljsko, le njihova umetniška vodja Sabina Šoštarec se z glasbo ukvarja profesionalno, se je predstavilo s pestrim repertoarjem: slovenskimi ljudskimi pesmimi, popevkami, zabavnimi in dalmatinskimi pesmimi ter tujimi skladbami. Pri nekaterih so jih spremljali glasbeniki: Jernej Šuštaršič, Primož Moškon in Tomaž Zorko. Številno občinstvo, ki na njihovih koncertih nikoli ne umanjka, je uživalo tudi ob glasbenih gostih: nastopu skupine Bort Ross&Lamai ter spremljevalnega banda.

Na konceru je občinstvo sedelo za mizicami in uživalo ob vinski kapljici škocjanskih vinogadnikov in ob pečenem krompirčku, ki so ga pripravljali škocjanski gasilci.

Plamenke so sekcija Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, osnovale pa so se v začetku leta 1997 iz otroškega in mladinskega cerkvenega zborčka Slavčki, katerega korenine segajo v leto 1988.

Spremljevalna glasbena zasedba.

Skupino združuje enajst deklet, ki iz ljubezni do glasbe in prepevanja vztrajajo kljub številnim službenim in družinskim obveznostim. Od vsega začetka so v skupini: Sabina Šoštarec, ki je od leta 2003 umetniška vodja, ter Jerneja Kic, Mateja Robek Zaletelj, Sonja Mlakar, Romana Zaletelj, po več kot desetletnem premoru pa se jim je pred dvema letoma zopet pridružila Jerneja Srpčič. Ostale pevke so še: Nuška Keglovič, Maja Kovačič, Anja Kovaljev, Melita Pavlič in Tadeja Omrzel. Del Plamena so bile še nekatere druge pevke, ki pa so zaradi materinstva prekinile sodelovanje v skupini.

Pevska skupina Plamen se je že v začetku delovanja usmerila predvsem v tri- in štiriglasno petje slovenskih ljudskih pesmi. Kasneje so repertoar razširile tudi s tujimi ljudskimi, zabavnimi, umetnostnimi ter dalmatinskimi pesmimi, vendar je največji poudarek ostal na slovenski narodni pesmi ter slovenskih popevkah. Seveda se trudijo, da repertoar vsako leto popestrijo s kakimi novostmi. Običajno vadijo enkrat tedensko v Metelkovem domu, ko imajo pred seboj pomembnejše nastope in projekte, pa se pevke dobivajo tudi večkrat. Na nastopih jih običajno na klaviaturah spremlja umetniška vodja Sabina Pirnar, za kakšne posebne priložnosti pa povabijo k sodelovanju Jerneja Šuštaršiča, ki se jim rad pridruži. Posebnost skupine je nastop v dolenjski ohcetni noši in petje na porokah pri mašnih obredih.

Župan Jože Kapler (na levi) je dejal, da so v Škocjanu ponosni na Plamenke. Izročil jim je občinsko priznanje.

Na leto naštejejo veliko nastopov - popestrijo občne zbore društev v občini, sodelujejo na revijah, prepevajo na porokah, popestrijo poslovna srečanja dolgoletnega sponzorja… Plamenke so prepričane, da jih bo glasba povezovala še vrsto let in bodo s svojim ubranim petjem razveseljevale sebe in druge.

Ob jubileju je Plamenkam, katerih dvajsetletno pot je z besedo orisala voditeljica prireditve Renata Mikec, čestitke in pohvale izrekel župan Jože Kapler ter jim podelil občinsko priznanje.

Besedilo in foto: L. Markelj

