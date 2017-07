V Zloganju namenu predali otroško igrišče

3.7.2017 | 12:10

Matej Krnc.

Zloganje - V nedeljo, 2.julija, so vaščani Zloganja v sklopu žegnanjske nedelje razveselili najmlajše in odprli otroško igrišče nasproti cerkve Marijinega obiskanja.

Otroško igrišče je bilo postavljeno v okviru lanskoletnega vaškega projekta Oglje za igrala. Zbrani denar od prodaje oglja - v Zloganju je namreč oglarska sekcija TD Škocjan in Vaška skupnost Zloganje lani prvič pripravila kopo - namenili za otroška igrala. Želijo, da bi tamkajšnja mladina zdravo in koristno preživljala prosti čas in čim manj sedela za računalniki. Pri tem projektu ne bi šlo brez pomoči in sodelovanja Občine Škocjan, ki je prispevala nekaj sredstev, ter Župnijo Škocjan, ki je odstopila del zemlje, kjer so postavili igrala.

Vaščani so, veseli pridobitve, za otvoritev pripravili krajši kulturni program, novo igrišče pa je blagoslovil župnik g. Tone Dular. Slovesno sta ga namenu predala v uporabo župan Jože Kapler in idejni vodja projekta, občinski svetnik iz Zloganj ter predsednik oglarske sekcije Zloganje Matej Krnc.

Kot pravi Andrej Blatnik, se je po uradnem delu prijetno druženje vaščanov in prijateljev nadaljevalo poleg oglarske koče, kjer so vaški oglarji in ostali vaščani poskrbeli za hrano in pijačo. »Sproščeno vzdušje in pozitivna energija nas je družila vse do mraka, kovali pa so se že naslednji projekti, ki jih bomo razvili v naslednjih mesecih po poletnih dopustih,« še pove Blatnik. Spomnimo, da v Zloganju načrtujejo z zaslužkom od oglja z letošnje kope v vasi postaviti defibrilator.

Vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uresničitvi zastavljenega cilja, se Zloganjci lepo zahvaljujejo.

L. Markelj, foto: Andrej Blatnik

