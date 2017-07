Voznika pridržali

3.7.2017 | 15:45

Danes nekaj po 3. uri so policisti na območju Velikih Lašč zaustavili in kontrolirali voznika osebnega vozila VW, za katerega so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola (0,69 mg/l). Policisti so voznika pridržali, na sodišče pa bodo podali obdolžilni predlog.

Vlomili v hišo in skladišče

Policisti PU Ljubljana so bili tekom vikenda obveščeni o 22 vlomih, med njimi tudi o dveh vlomih v Kočevju. V enem primeru so neznanci vlomili v hišo, iz katerih so odtujili nakit in denar, v drugem pa so vlomili v poslovni prostor. Iz skladišča so odtujili rezervne dele za kmetijske stroje.

S kosilnico poškodoval vodovodno cev

Včeraj ob 20.25 je v naselju Trata XIV, občina Kočevje, krajan s kosilnico poškodoval cev vodovoda. Gasilci PGD Kočevje in dežurni delavci podjetja Hydrovod d.o.o. so zaprli glavni ventil poškodovanega voda in preprečili nadaljnje razlivanje vode.

M. L.-S.