Sprejeli rebalans proračuna 2017 in proračun občine za 2018

3.7.2017 | 14:40

Kočevje - Kočevski občinski svetniki so se pretekli teden sestali na 28. redni seji. Med pomembnejšimi zadevami so potrdili rebalans proračuna občine Kočevje za letošnje leto in sprejeli proračun kočevske občine za leto 2018.

Z rebalansom proračuna, ki je že drugi rebalans proračuna za letošnje leto, so zmanjšali prihodke v bilanci prihodkov, povečali zadolževaje občine in povečali odhodke občine v bilanci odhodkov. Glavna razloga za pripravo predloga rebalansa sta bila oblikovanje treh novih investicijskih postavk ter povečanje ali zmanjšanje sredstev na posameznih postavkah. V rebalans so vključili sedem novih proračunskih postavk, med njimi med večjimi: Hostel 2, poslovne prostore na Ljubljanski 6 in poslovne prostore-prizidek Trata XIV/6a.

Prihodki v rebalansu proračuna št. 2 za leto 2017 znašajo 22.696.037,18 evrov in so od veljavnega plana za letošnje leto manjši za 281.942,84 evrov. Manjši in sicer za 6.044,67 evrov so tudi odhodki, ki po novem znašajo 25.566.530,19 evrov, razlika med bilancami pa se pokriva s stanjem sredstev na računu na dan 31.12. 2016 v višini 233.476,94 evrov in zadolževanjem v višini 3.403.725,96 evrov, ki je z rebalansom večje za 52.810,96 evrov.

Vse tri nove večje investicije, za katere so v rebalansu namenili za stavbo nekdanjega Roškega hrama na Šeškovi 2 v Kočevju, kjer naj bi uredili nov hostel, ter za stavbo stare knjižnice za Ljubljanski cesti 6 po 35 tisoč evrov, 23 tisoč evrov pa za izgradnjo prizidka na Trati za potrebe podjetja Kolektor, so bile tudi razlog, da so pohiteli s sprejemom proračuna občine za prihodnje leto. Ta znaša 24.978.042,52 evrov, po njem pa se namerava občina prihodnje leto zadolžiti do višine 3.526.149 evrov, od tega pri državnem proračunu v višini 446.767 evrov.

M. Leskovšek-Svete