Tradicionalno srečanje borcev na Debencu

3.7.2017 | 16:40

S prireditve (Foto: Anica Janežič)

Foto: Anica Janežič

Mirna - Na Debencu pri Mirni je v soboto potekalo že tradicionalno srečanje članov in simpatizerjev ZB za vrednote NOB Dolenjske in Bele krajine. Prireditev v počastitev letošnje 76. obletnice ustanovitve OF in spomina na dogodke med NOB, sta organizirala trebanjsko in mirnsko Združenje borcev za vrednote NOB.

V kulturnem programu na prireditvi so nastopili: MePZ DU Mirna s harmonikarjem Dušanom Kotarjem, recitatorki OŠ Mirna in glasbenika iz skupine Nasmeh, slavnostni govornik pa je bil župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver. Po poročilu z dogodka, ki ga je za objavo v našem mediju pripravila Anica Janežič, je župan med drugim je dejal, da moramo biti ponosni na svojo zgodovino in ne popuščati pri ohranjanju spomina na polpreteklo zgodovino, ki jo je pisal trpeč slovenski narod, pa tudi na osamosvojitveno vojno za Slovenijo ne smemo pozabiti, kajti tako 2. svetovna vojna kot osamosvojitvena dokazujeta, da Slovenci zmoremo združiti modrost in razum, verjamemo v svoje sposobnosti in cenimo pozitivne lastnosti drugih.

Na prireditvi sta predsednik trebanjskega Združenja borcev za vrednote NOB Boštjan Sladič in predsednik Območnega odbora ZB Novo mesto Uroš Dular podelila priznanja. Odlikovanje za najboljšo krajevno organizacijo v okviru Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je prejela OO ZB za vrednote NOB Mirna, srebrno plaketo ZB za vrednote NOB Slovenije je prejel Dušan Jakopin, priznanja ZB za vrednote NOB Trebnje za prizadevno delo v društvu in za sodelovanje z društvom pa so prejeli: Janez Kolenc, Damjan Kadunc, Primož Smole in Vojko Smole – vsi iz OO ZB Mirna.

Na prireditvenem prostoru so bili postrojeni člani Gorjanske, Duletove, Novomeške in Slobodanove čete, ki tvorijo spominsko formacijo 1. Dolenjskega bataljona. Program je povezoval Zoran Remic, ki je tudi recitiral verze Karla Destovnika Kajuha.

M. L.-S.