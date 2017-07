Uspešno rešili divje race, ki so zašle v bazen

3.7.2017 | 19:00

Ob 11.10 uri so gasilci PGE Krško iz industrijskega bazena tovarne Vipap Krško v Krškem reševali šest divjih rac, ki so zašle v bazen. Rešene žive race so spustili v naravno okolje.

Prevrnil se je na streho

Ob 11.54 uri se je na cesti Bizeljsko - Orešje, občina Brežice, voznik osebnega vozila prevrnil na streho. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, umaknili vozilo s cestišča, posuli cestišče z vpojnim sredstvom in ga počistili. Reševalci NMP Brežice so lažje poškodovano osebo prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Brežice.

Pri trčenju v drevo se je huje poškodoval

Ob 14.24 uri se je na cesti Globoko – Kapele, občina Brežice, voznik kombiniranega vozila zaletel v drevo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, na vozilu odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem pri prenosu ponesrečene osebe in posipali cestišče z vpojnimi sredstvi. Reševalci NMP Brežice, so huje poškodovano osebe prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Brežice.

Podgana bila v WC školji

Ob 16.10 uri so gasilci PGD Sevnica na Planinski cesti v Sevnici, v stanovanju večstanovanjskega objekta iz školjke WC-ja rešili živo podgano in jo spustili v naravno okolje.

M. L.-S.