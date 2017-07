Predsednik vlade dr. Miro Cerar je obiskal metliško občino

3.7.2017 | 20:55

Metlika, Drage, Brezovica - V okviru obiska premiera dr. Mira Cerarja v občinah, ki mejijo na Hrvaško, je danes popoldne predsednik vlade obiskal metliško občino. Najprej se je na občinski upravi pogovarjal s predstavniki lokalne skupnosti, nato pa je obiskal vasi Drage in Brezovica ter si ogledal še nekatere druge kraje tik ob meji s Hrvaško.

V Dragah so povedali, da so ob razglasitvi arbitražne razsodbe potočili celo kakšno solzo veselja. Njihova vas je slovenska, a leži v hrvaški katastrski občini Sekuliči. Sedaj, ko je arbitražno sodišče odločilo, da Drage spadajo k Sloveniji, so zadihali s polnimi pljuči, so povedali. Cerar jim je obljubil, da bodo reševali probleme z vsakim krajanom posebej, sporočiti pa jih morajo na občinsko upravo ali na Upravno enoto Metlika. Zagotovil je, da bodo vsak dan storili nekaj, da bodo čim bližje končni rešitvi, krajane pa je prosil za malo potrpežljivosti.

Povsem drugačen kot v Dragah je bil sprejem za premiera na Brezovici pri Metliki. Tam so ljudje razočarani, saj je arbitražno sodišče kljub zelo vijugasti meji upoštevalo katastrske meje. Tako se je zgodilo, da so nekateri Slovenci pristali na Hrvaškem, nekateri Hrvati pa v Sloveniji. A slednji se ne pritožujejo.

Cerar je zagotovil, da se bodo potrudili, da bodo ljudje ob meji uživali pravice, kakršne so imeli doslej, če pa bi želeli živeti v Sloveniji, jim bodo pomagali. »Hrvaška sicer zavrača pogovore o izvršitvi arbitražnega sporazuma. Vendar članice EU ne morejo odreči poslušnosti vladavini prava. Meja je določena na najvišji pravni instanci in moramo jo spoštovati,« je še menil predsednik vlade.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

