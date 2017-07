Tradicionalni spominski pohod od Telč do Bučke

4.7.2017 | 08:05

Telče, Bučka - Na prvo julijsko soboto se je skupina pohodnikov že 13. zapovrstjo podala po poti spominskega pohoda ob nekdanji nemško-italijanski okupacijski meji od Telč do Bučke.

Zbrane pohodnike so na Telčah pozdravili Silva Marjetič, predsednica Krajevne organizacije Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 Bučka, Alojz Rupar, podpredsednik Društva izgnancev Slovenije 1941-1945, ter Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica.

Silva Marjetič.

Cilj pohoda je bil na Bučki, kjer so prireditev pripravili v okviru Knobleharjevega. Pohodnike so na cilju pozdravili udeleženci prireditve ob 72-letnici vrnitve iz izgnanstva, med njimi tudi župan Občine Škocjan Jože Kapler in predsednica Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 Ivica Žnidaršič.

V spremljajočem kulturnem programu so nastopili Fantje z vasi, Duo Jožeta, citrarka Tanja Zalokar iz Glasbene šole Vodnikova domačija ter recitatorja Tamara Marjetič in Simon Tičar. Spomine na dneve v izgnanstvu sta s prisotnimi delili tudi predsednici krajevnih organizacij DIS 1941-1945 s Čateža in z Rake.

L. M., foto: J. Tršinar

