Danes brez elektrike

4.7.2017 | 09:00

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes, zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica na območju TP Gregorovci - nizkonapetostni izvod Stara vas med 9. in 11. uro.

Na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Brezje Ponikve - nizkonapetostni izvod Velika dolina med 10. in 14. uro.

Zapora križišča

JP Komunala Sevnica obvešča o postavitvi začasne polovične in občasne popolne zapore LC 372061 Črni Potok-Križ in javne poti JP 873681 Jelša, in sicer na križišču omenjenih cest. Gradbena dela se bodo izvajala od 4. 7. 2017 do 30. 7. 2017, 24 ur dnevno. Obvoz bo označen.

J. S.