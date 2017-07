V Kočevju pripravili srečanje ob dnevu rudarjev

4.7.2017 | 10:15

V kulturnem programu so nastopile Ljudske pevke Mavrica, ki imajo tudi vse rudarske korenine. (Foto: M L.-S.)

Srečanja se je udeležila tudi Metka Fink iz Želenj pri Kočevju, ki je s 101. letom najstarejša še živeča rudarka v Sloveniji. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Ob letošnjem prazniku rudarjev, 3. juliju, so se v Pokrajinskem muzeju Kočevje včeraj zvečer srečali rudarji in drugi nekdanji delavci Rudnika rjavega premoga Kočevje. Že tradicionalno srečanje, s katerim v Kočevju ohranjajo spomin na preko 175-letno tradicijo rudarjenja na Kočevskem, je pripravil kočevski muzej.

Čeprav je rudarjev vsako leto manj, kot je povedala direktorica muzeja Vesna Jerbič Perko, ko je zbrane pozvala, da se z minuto molka poklonijo vsem letos preminulim, med katerimi je bil tudi zadnji direktor kočevskega rudnika premoga Franci Korelc, se je tudi letos srečanja udeležilo okoli 60 ljudi. Na srečanje, ki ga ob rudarskem prazniku prireja kočevski muzej že od leta 2006, namreč hodi tudi veliko svojcev nekdanjih rudarjev, med njimi tudi takšnih, katerih starši so že umrli.

Srečanje na namreč priložnost za druženje in obujanje spominov. Te so tudi letos obujali ob gledanju filma o Rudniku rjavega premoga Kočevje, iz katerega so zadnji vagon premoga odpeljali 28. februarja 1978, med seboj pa so lahko udeleženci srečanja pokramljali ob rudarski večerji - kruhu z zaseko in kozarčku rdečega vina, ki je sledil kulturnemu programu, v katerem so nastopile Ljudske pevske Mavrica. Srečanja se je tudi letos udeležila najstarejša še živeča rudarka v Sloveniji, Metka Fink iz Želenj pri Kočevju, ki je v začetku marca letos obhajala svoj 101. rojstni dan.

M. Leskovšek-Svete

