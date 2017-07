Iz nadzornega sveta Krke odstopa Razvornik Škofičeva

4.7.2017 | 12:00

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Nadzorni svet novomeškega farmacevta Krka s četrtkom oz. dnem redne skupščine delničarjev zapušča Simona Razvornik Škofič. Za ta korak se je odločila iz osebnih razlogov, so prek spletne strani Ljubljanske borze danes sporočili iz Krke.

Delničarji Krke so Razvornik Škofičevo iz Slovenskega državnega holdinga (SDH) v nadzorni svet imenovali avgusta 2015. Poleg nje so v nadzornem svetu Krke, ki mu predseduje Jože Mermal, predstavniki kapitala še Anja Strojin Štampar, Andrej Slapar, Julijana Kristl in Boris Žnidarič.

Na četrtkovi skupščini Krke bodo sicer delničarji odločali o predlogu upravljalca državnega premoženja SDH, da se iz nadzornega sveta odpokliče Anjo Strojin Štampar, namesto nje pa imenuje Dimitrija Marjanoviča, poroča STA.

"SDH v skladu z dobro prakso korporativnega upravljanja meni, da mora nadzorni svet zagotavljati odgovoren nadzor nad poslovanjem družbe in sprejemanje odločitev v korist družbe. Po mnenju SDH bo s predlagano menjavo v sestavi nadzornega sveta družbe mogoče učinkoviteje doseči navedene cilje," so v predlogu za zamenjavo zapisali v SDH.

Krka je za SDH izjemno pomembna naložba; v njej ima 16-odstotni delež, na skupščini pa zastopa tudi delež Kada, skupaj nekaj več kot 26 odstotkov.

SDH je sicer analiziral stanje v farmacevtski dejavnosti, prav tako je pripravil študijo, ali je sprejeta strategija Krke skladna s strategijami v tej dejavnosti. Cena delnice Krke je lani namreč med vsemi delnicami v portfelju SDH najbolj padla.

Strategija upravljanja iz leta 2013 je za Krko za lani pričakovala 13,5-odstotno donosnost na kapital, dejansko pa je imela Krka lani 7,6-odstotno donosnost.

J. S.