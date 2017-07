FOTO: Nerajski lugi so pokošeni

4.7.2017 | 11:10

Veliki Nerajec - Prvo julijsko nedeljo je RIC Bela krajina kot upravljalec Krajinskega parka Lahinja priredil v sodelovanju z Občino Črnomelj in Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave že kar tradicionalno družabno-tekmovalno prireditev »Pokosimo Nerajske luge«, ki je bila uspešno organizirana in izvedena predvsem s pomočjo mlajših in tudi starejših prebivalcev Velikega Nerajca.

Gre za prireditev, kjer se prikaže ročno košnjo Nerajskih lugov v tekmovalnem duhu, delo grabljic in pastirske igre, s tem pa se obuja stare običaje, ki so nekoč potekali v času košnje.

Košnje se je udeležilo enajst koscev in sedem grabljic, ki so jim pomagali še štirje otroci. Navijačev je bilo na zgodnje nedeljsko jutro čez 20. Najboljši in najhitrejši kosec je postal Jani Škof iz Črnomlja, najboljša grabljica pa Jana Pešelj iz Velikega Nerajca.

Udeleženci so pokosili manjši del lugov (tj. močvirnih travnikov), preostala košnja pa je bila opravljena strojno. Košnja Nerajskih lugov v Krajinskem parku Lahinja, ki je od leta 1988 zavarovan z občinskim odlokom in je vključen v evropsko ekološko omrežje Natura 2000, pripomore k preprečevanju zaraščanja okolja, k ohranitvi rastišč in ugodnega okolja za ohranjanje evropsko ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, s čimer se zagotavlja in povečuje biotsko raznovrstnost.

Na prireditvi so udeleženci obudili in izvedli tudi igrive pastirske igre, ki se jih je udeležilo ogromno starejših, saj jih tovrstne stare belokranjske otroške igre spominjajo na mladostniške čase in jih vračajo nazaj v otroštvo. Izvedli so igre »koza piš« in »prašičanje«. Tako je bilo s pastirskimi igrami poskrbljeno tudi za medgeneracijsko druženje in popularizacijo teh iger, so sporočili iz RIC Bela krajina.

J. S., foto: RIC Bela krajina

