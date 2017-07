Vlomili v stanovanjsko hišo

4.7.2017 | 13:15

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Med 1. in 3. julijem je v okolici Otočca nekdo vlomil v kletne prostor stanovanjske hiše in odtujil kolo z motorjem in posode z gorivom. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

Sicer so policisti Policijske uprave Novo mesto od zadnjega poročanja so intervenirali v 44 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 134 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in tri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 15 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

J. S.