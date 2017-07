Urejali bodo poslovno cono

4.7.2017 | 14:15

Metlika - Metliški župan Darko Zevnik je pred dnevi s Francem Pircem, direktorjem ljubljanskega podjetja Pirc gradnje, podpisal gradbeno pogodbo za izvedbo 1. faze komunalne ureditve poslovne cone Pri Pildu, s čimer je občina pristopila k faznemu urejanju poslovne cone »Pri Pildu«.

Prvi koraki v to smer so bili narejeni že v preteklih letih, ko je občina izdelala Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) in kasneje projektno dokumentacijo za komunalno ureditev celotnega območja cone. Sledila je parcelacija zemljišč v skladu z OPPN in nasip dela poslovne cone, s katerim je uravnala teren za omogočanje nadaljnjih gradenj, so sporočili z metliške občine.

Letos spomladi je občina objavila razpisa za oddajo javnega naročila za izvedbo prve od sicer šestih faz komunalne ureditve območja poslovne cone, ki so predvidene v projektni dokumentaciji. Z odločitvijo o oddaji javnega naročila je bilo kot cenovno najugodnejše izbrano omenjeno podjetje Pirc gradnje s podizvajalcem TELEG-M.

Investicija 1. faze komunalne ureditve zajema izgradnjo ceste s pločnikom in javno razsvetljavo v dolžini približno 300 metrov, izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter izgradnjo vodovoda v dolžini približno 240 metrov. Rok za izvedbo del je konec avgusta letos.

Vrednost investicije znaša okrog 400 tisoč evrov z DDV in bo delno sofinancirana z nepovratnimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije iz javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017 (90 odst. upravičenih stroškov) in s sredstvi Republike Slovenije iz naslova sofinanciranja investicij po 23. členu ZFO-1. Preostali del sredstev je predmet občinskega proračuna, so še zapisali v sporočilu za javnost.

J. S., foto: Občina Metlika