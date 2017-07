Ob koncu šolskega leta

4.7.2017 | 16:10

Novo mesto - Ob koncu šolskega leta smo za zadnji roditeljski sestanek učenci 3. a razreda OŠ Šmihel Novo mesto pripravili kulturni program. Uprizorili smo pravljico Sneguljčica in šest palčkov. Enej Rangus je zaigral na sintetizator, Akacij Magrič in Julij Ogulin na kitaro, jaz pa na čelo. Skupaj smo zapeli še nekaj pesmic, nastop pa sklenili s pesmijo Zgodba o prijateljstvu.

Tudi razredničarka Zlatka Galič nas je pohvalila in pozdravila vse, ki so se udeležili prireditve. Starši so bili navdušeni nad nami in so naš nastop nagradili z močnim aplavzom.

Manca Meštrič, 3. a, foto: Helena Murgelj

Galerija