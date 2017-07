Nastop ob koncu šolskega leta

4.7.2017 | 16:20

Novo mesto - Sošolec Gašper Grden je v imenu 3. b razreda pozdravil vse, ki so se udeležili prireditve ob zaključku šolskega leta. To so bili naši starši, stari starši, bratci, sestrice in prijatelji.

Po pozdravu je Božidar Šiler Hudoklin zablestel, ko je na rog zaigral pesem Zemlja pleše. Eli Gorjanc je osupnila množico, saj je zapela ob spremljavi kitare. Nejc Šetina se je predstavil s skladbo, ki jo je zaigral na sintetizator. Tudi Žan Pungerčar je igral na sintetizator. Elma Pajić in Darja Preskar sta recitirali Žabeceda. Jaz sem navdušila obiskovalce s klarinetom. Zvezdi sta bila tudi Žan Hočevar in Anej Drakulič, ko sta zaigrala predstavo A, je to? Za konec smo zapeli Zgodbo o prijateljstvu. Vse zbrane je pozdravila tudi naša učiteljica Klavdija Hrastar. Za nastop smo si prislužili bučen aplavz.

Ema Kastrevc, 3. b, Foto: Helena Murgelj

