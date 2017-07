Pomahali smo šolskemu letu in praznovali skupaj z državo

4.7.2017 | 16:25

Semič - Za učence OŠ Belokranjskega odreda Semič se je 23. junija izteklo šolsko leto 2016/2017. Z zaključno prireditvijo v KC Semič smo se tako poslovili od šolskih klopi, predvsem pa smo se spomnili na našo državo in na prav poseben način obeležili dan državnosti. Ko smo pripravljali prireditev, smo imeli ves čas v mislih, kako bi na poseben način obeležili našo lepo zeleno deželo. Odločili smo se, da bodo rdeča nit prireditve slovenske pokrajine in točke, ki jih na kakršen koli način zaznamujejo.

Tako so se nam na odru predstavili manjši in malo večji plesalci, imeli smo veliko pevskih nastopov, predstavil se je otroški, mladinski pevski zbor in zbor s podružnične šole Štrekljevec, dekleti s twirling točko, fantje nogometaši, s kratkim posnetkom so se nam javili tudi učenci 5. razreda, ki preživljajo šolo v naravi v Ankaranu.

Na tako pomembni prireditvi seveda nista manjkali gospa ravnateljica Andreja Miketič in županja Občine Semič Polona Kambič, ki sta pozdravili učence in se spomnili dneva državnosti.

S prisrčno točko, ko so nastopajoči zapeli pesem Poletje v školjki, smo pomahali šolskemu letu v slovo. Učencem smo zaželeli, naj uživajo brezskrbne počitnice in naj ne pozabijo kdaj prisluhniti školjki. Naj vam prišepne kaj zanimivega!

Karmen Planinc in Nataša Medvešek, OŠ Belokranjskega odreda Semič

