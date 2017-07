Skrb za zdrave zobe v krmeljskem vrtcu

4.7.2017 | 16:30

Krmelj - V letošnjem šolskem letu v Oranžni igralnici izvajamo projekt »Dejavnosti z mamico in očkom«. Eden ali oba izmed staršev z nami v vrtcu preživita skupno dopoldne z različnimi dejavnostmi. Tako nas je obiskala Markova mamica, ki je otrokom predstavila svoj poklic in jim na zabaven način prikazala, kako morajo pravilno skrbeti za svoje zobe.

Prebrali smo tudi knjigo »Rok si sam očisti zobke«, katere zgodbica je otroke zelo navdušila. Otroci so iz minute v minuto usvajali vedno več novega znanja. S pomočjo didaktične igrače kravice z velikimi zobmi, pa je Markova mamica še bolj nazorno ponazorila pravilno umivanje zob. Otroci so se v tem lahko preizkusili tudi sami, za nagrado pa so prejeli štampiljko, katere so se vsi zelo razveselili, saj so bili ponosni na svoje dobro opravljeno delo in pridobljeno znanje.

Skupaj smo preživeli res prijetno dopoldne, za kar se moramo še posebej lepo zahvaliti Markovi mamici, ki je otrokom na prijeten način prikazala, kako morajo pravilno skrbeti za svoje majhne zobke. Želimo si še veliko takšnih prijetnih srečanj, otrokom pa še mnogo zdravih nasmeškov.

Vzg. Suzana Vrbovšek, OŠ Krmelj, vrtec pri OŠ Krmelj