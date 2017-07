Kako varujemo okolje

4.7.2017 | 16:35

Krmelj - Letošnje šolsko leto smo v Oranžni igralnici posvetili projektu v okviru skupine »Dejavnosti z mamico in očkom«. Sredino dopoldne nam je prijetno popestrila in polepšala Urbanova mamica. Otrokom je prebrala knjigo »Kako varujemo okolje«.

Tako so naši malčki izvedeli veliko novega in pridobili nova znanja o tem, kako lahko pravilno skrbimo za naravo. Pojasnila jim je tudi, kako moramo varčevati z vodo, elektriko, kako ločujemo odpadke… Z manjšimi ločevalnimi zabojniki, ki smo si jih skupaj ogledali, nam je kar v igralnici ponazorila ločevanje odpadkov. Otroci so se v tem lahko preizkusili tudi sami, kar so tudi zelo dobro usvojili. Za dobro opravljeno delo jim je Urbanova mamica pripravila pobarvanke na temo varovanja okolja, katerih so se otroci zelo razveselili. Na koncu jih je pogostila še z zdravo sadno malico, jagodami.

Vsi skupaj se iskreno zahvaljujemo Urbanovi mamici, saj je otrokom na prijeten način popestrila dopoldne v vrtcu. Vse svoje znanje bomo vedno znova prenašali na ostale, da bo planet, na katerem živimo, lahko čim dlje čist in da bomo lahko na njem še dolgo brezskrbno uživali.

Vzg. Suzana Vrbovšek, OŠ Krmelj, vrtec pri OŠ Krmelj