Zardi okvare brez vode

4.7.2017 | 19:20

Ob 8.41 je bila na Maistrovi, Pleteršnikovi, Opekarski, Šolski, Ulici Stanka Škalerja, Černelčevi cesti in Zidarski poti v Brežicah zaradi okvare na vodovodnem omrežju motena oskrba s pitno vodo. Napako so odpravili dežurni delavci Komunale Brežice.

S helikopterjem so prepeljali obolelo osebo

Ob 9.02 je helikopter Slovenske policije z dežurno ekipo HNMP Maribor posredoval v SB Brežice, od koder so prepeljali obolelo osebo v UKC Ljubljana, poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v sredo, 5. 7. 2017, od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu 1. S.O. Štukelj.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v sredo, 5. 7. 2017, od 7. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH, TP UŠIVEC.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v sredo, 5. 7. 2017:

- od 8. ure do 14.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAVOROVICA;

- od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE PRI GABRJU.

