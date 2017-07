Metliški svetniki zasedali zadnjič pred poletnimi počitnicami

5.7.2017 | 08:05

Metlika - Člani tukajšnjega občinskega sveta so imeli včeraj 18. redno sejo v tem mandatu. Med drugim so potrdili načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, prav tako pa tudi poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine.

Svetniki so sprejeli tudi nove, višje cene vzgojno-varstvenih programov v metliškem Otroškem vrtcu in elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Znesek na položnicah bo pri gospodinjstvih z večjo porabo in več člani nekoliko višji, manjša gospodinjstva in podjetja pa bodo plačevala nekoliko manj. V prvi obravnavi so sprejeli tudi predlog poslovnika metliškega občinskega sveta.

Dali so tudi soglasje k imenovanju Duške Vukšinič za direktorico Zdravstvenega doma Metlika, pred tem pa jim je Vukšiničeva predstavila svojo vizijo dela in razvoja zdravstvenega doma. Župan Darko Zevnik pa je svetnikom predstavil rezultate sodbe arbitražnega sodišča. Medtem ko Hrvati niso pokazali interesa za Drage z okolico, ki so doslej sodile v hrvaško katastrsko občino Sekuliči, tako da bodo odslej tudi po katastru slovenske, so na Brezovici, kjer so sodniki državno mejo začrtali po katastrski meji, hiše treh slovenskih družin ostale na Hrvaškem. Ugotavljajo pa še, kaj natančno se je zgodilo z okrog 10 ha ozemlja na Kamenici, ki ne spada v slovensko katastrsko občino. Gre za dve tretjini gozda in eno tretjino obdelovalnih površin.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija