Trk osebnega in kombiniranega vozila; motena oskrba z vodo

5.7.2017 | 07:00

Sinoči ob 22.17 uri sta v naselju Stara vas-Bizeljsko, občina Brežice, trčili osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in očistili cestišče razlitih motornih tekočin. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Gorelo strnišče

Ob 22.46 je v bližini naselja Kerinov Grm, občina Krško, gorelo strnišče. Gasilci PGE Krško in PGD Leskovec so požar na površini okoli 30 arov pogasili.

Motena bo oskrba z vodo

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz naselij: Cerklje ob Krki, Črešnjice, Hrastje, Zasap, Gazice, Dolenja Pirošica, Gorenja Pirošica, Brvi, Izvir, Kraška vas, Kamence, Čedem, Bušeča vas, Vrhovska vas, Poštena vas, Vinji Vrh in Stojanski Vrh, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del motena dobava vode danes predvidoma med 8. in 12. uro.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu 1. S.O. Štukelj.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH, TP UŠIVEC.

ENadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 8.00 do 14.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAVOROVICA;

-od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE PRI GABRJU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Velika vas 2 izvod smer Velika vas med 8.00 in 9.00 uro.

M. K.