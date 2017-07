Pred vrati so Trški dnevi

Nazoren prikaz mečevanja vedno pritegne veliko obiskovalcev. Prireditelji upajo na dober obisk Trških dni tudi letos. Utrinek je z lanskoletnega dogajanja v žužemberškem gradu. (Foto: R. Nose)

Žužemberk - S turnirjem v odbojki na mivki na Loki v Žužemberku in kasneje s prižigom oglarske kope v Srednjem Lipovcu se v petek začenjajo tradicionalni Trški dnevi, ki je največja in najodmevnejša kulturna ter rekreativno-turistična prireditev v Suhi krajini. »Zasnovali smo jo tako, da se na različnih prizoriščih prepletata sedanjost in preteklost. V programu nastopajo mnogi priznani slovenski in tudi tuji umetniki, vključena pa so tudi skorajda vsa društva in organizacije v občini,« je o prireditvi dejal predsednik Turističnega društva Suha krajina Vlado Kostevc.

Desetdnevno dogajanje ponuja veliko različnega dogajanja, med drugim bodo v sklopu praznovanja občinskega praznika odprli tudi kar nekaj občinskih pridobitev. Tako bodo temeljni kamen položili za mrliški vežici v Šmihelu in v Velikem Lipju, slavnostno pa bodo namenu predali na novo postavljeni vodohran v Zafari, ki je del gradnje suhokranjskega vodovoda, največjega projekta v zgodovini občine.

Vrhunec dogajanja bo v nedeljo, 16. julija, ko bo v žužemberškem gradu in njegovi okolici potekal Srednjeveški dan. Obiskovalci bodo lahko videli številne viteze in grajske gospodične, prikazani bodo srednjeveški in renesančni plesi, prava paša za oči pa bodo viteški dvoboji, s katerimi bodo obudili zanimive dogodke iz bogate zgodovine lastnikov žužemberškega gradu. Kot pravi Kostevc, bodo nastopile mnoge skupine iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške in Srbije. Prireditelji tudi tokrat niso pozabili na najmlajše, saj za otroke pripravljajo poučno grajsko pot in številne zanimive igre.

Razposajeno grajsko dogajanje se bo proti večeru prevesilo v slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj, na kateri bo slavnostni govornik predsednik vlade Miro Cerar. Po slovesnosti in slavnosti seji občinskega sveta sledi koncert dalmatinske klape Bonaca.

Trške dneve bodo tudi letos zaključili s spominsko uro, posvečeno Rozaliji Sršen ali Zalli Zarana, prvi slovenski zvezdi v meki ameriške filmske industrije, ki je bila rojena v Žužemberku. Letos mineva 120 let od njenega rojstva, zato bodo obletnico počastili z odkritjem spominske plošče na njeni rojstni hiši, današnji Avbljevi hiši. Častna gostja bo televizijska igralka Lucija Čirović.

