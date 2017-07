Občina kazensko ovadila najemodajalca za RIC

5.7.2017 | 10:20

Za najem slabih šest tisoč kvadratnih metrov površin, od česar več kot polovico predstavljajo parkirišča, bi morala občina Protektu plačevati okoli 32 tisočakov najemnine mesečno. Kot smo poročali v Dolenjskem listu, občina nekatere račune zavrača, a jih Protekt izterja preko izvršb. Na podlagi primerjav stroškov so z MO Novo mesto podali kazensko ovadbo zaradi suma poslovne goljufije. (Foto: M. M., arhiv DL)

Župan Gregor Macedoni je včeraj predstavil več aktualnih projektov MO Novo mesto. Podrobneje o nekaterih že v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Pred Novomeščani je vroče poletje, ne le zaradi napovedanih visokih temperatur, temveč vrste na novo odprtih gradbišč, ki s seboj terjajo prometne zapore. Aktualne projekte je na včerajšnji novinarski konferenci predstavil župan Gregor Macedoni, ob tem pa po dolgem času komentiral tudi pravno bitko glede dragega najema prostorov za RIC in pa govorice o odpisih občinskih terjatev.

V četrtek bodo na občini odpirali prispele ponudbe z razpisa za izvajalca arheoloških izkopavanj, ki so predpisana ob načrtovani prenovi Glavnega trga in o katerih smo že podrobno poročali. Hkrati na občini izbirajo tudi izvajalca gradbenih del, odpiranje ponudb bo prihodnji petek in po županovih napovedih bodo skušali na večjem delu mestnega jedra oboji delati istočasno oz. vsaj vzporedno.

Ta čas so stekle tudi energetske sanacije javnih objektov v lasti občine, župan pa je včeraj naštel še okoli 16 projektov, ki se nanašajo na krepitev kolesarskih in pešpoti in ki jih mislijo izvesti bodisi letos bodisi v prihodnjem letu, o čemer bomo podrobneje še poročali.

S področja cestne infrastrukture omenimo le vnovično sanacijo Šmihelskega mostu. Most, ki so ga zgradili leta 1991 in od takrat že večkrat popravljali, bodo predvidoma v prvih treh tednih avgusta v celoti sanirali (zamenjali voziščno konstrukcijo in hidroizolacijo). »Dela bodo potekala v celotni širini vozišča hkrati, torej bo potrebna popolna zapora prometa in obvoz, zato smo načrtovali, da glavnino naredijo avgusta, ko imajo največji delodajalci v mestu tudi kolektivne dopuste,« je dodal Macedoni.

RIC IN KAZENSKE OVADBE

Kot je znano, želi občina na sodišču doseči ničnost najemne pogodbe iz leta 2011 za prostore RIC. »Na enem od preteklih narokov smo na sodišču izbojevali soglasje, da pridobimo podatke stroškov od upravljalca, podjetja Zarja, in pa Komunale Novo mesto. In na podlagi teh podatkov smo podali kazensko ovadbo zaradi poslovne goljufije proti našemu najemodajalcu in direktorju tega podjetja, saj je pri obračunu stroškov po našem prepričanju prihajalo do zavestnega goljufanja,« je pojasnil župan. Kot je znano, gre za družbo Protekt in njenega direktorja Matijo Bradača.

Hkrati je Macedoni spomnil, da so kriminalisti pred skoraj tremi leti na tožilstvo podali kazenske ovadbe zoper štiri odgovorne osebe na MO Novo mesto glede sklepanja te pogodbe, zadeva je trenutno na sodišču.

KDO ODPISUJE DOLGOVE?

Župan se je odzval tudi na govorice glede odpisov terjatev na novomeški občini, ki se nanašajo tudi na poslovanje družbe Konvikt oz. njenega direktorja Roberta Judeža, hkrati v. d. direktorja Zavoda Novo mesto. Zanikal je, da bo kakršno koli terjatev omenjene družbe odpisali in podrobneje naštel, v kakšnih primerih (in zneskih) so v tem mandatu bodisi izterjali bodisi odpisali terjatve iz naslova zastaranja. »Sprašujejo me, zakaj to odpisujem. A menim, da je ključno vprašanje, kdo so osebe pred tem mandatom, ki so dopustile, da smo imeli za skoraj 300.000 evrov odprtih terjatev konec leta 2015?«

Podrobneje tako o najemni pogodbi za »rumeno kocko« kot o višini odprtih in zapadlih terjatev pa v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinović

