Grajska tlaka z zbirateljicama, s pevkami in z godcem

5.7.2017 | 12:15

Pavel Perc z gostjama Zvonko Mrgole (levo) in Mili majcen (Foto: M. L.)

Ljudske pevke Telče (Foto: M. L.)

Košarjev Anzek je godel tudi za ples. (Foto: M. L.)

Sevnica - Potem ko so v kavarni Graščakova hči na sevniškem gradu pred časom pripravili prvega izmed javnih pogovorov s skupnim naslovom Grajska tlaka, je Trio SPN organiziral v ponedeljek že četrti tovrstni dogodek.

Tako se je Pavel Perc, član Tria SPN, v kavarni Graščakova hči pogovarjal z gostjama Zvonko Mrgole, vodjo Ljudskih pevk s Telč, sicer ravnateljico tržiške osnovne šole, in Mili Majcen z Jeperjeka, zbirateljico ljudskega blaga.

»Obiskovalci Grajske tlake ne bodo dobili le odgovorov, od kdaj in zakaj se gostji zavzeto ukvarjata z ohranjanjem naše duhovne in materialne kulturne dediščine, temveč bodo njuno pričevanje podkrepile še pesmi Ljudskih pevk s Telč ter nekateri predmeti iz zbirke Mili Majcen. Grajsko tlako bo popestril tudi ljudski godec Košarjev Anzek z Žigrskega Vrha,« je napovedal voditelj in točno to je pogovor potem tudi prinesel.

Čemu peti ljudske pesmi? Kaj imata skupnega Grajska tlaka in svetovna vojna? Na kaj morda ne pomislite ob čudoviti roži na travniku? Tudi o tem govori poročilo o četrti Grajski tlaki v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L.

