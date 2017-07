Kar 558 voznikov je vozilo prehitro

5.7.2017 | 15:30

Novo mesto - Med poostrenim nadzorom hitrosti med 26. junijem in 2. julijem so policisti Policijske uprave Novo mesto na našem območju ugotovili 558 kršitev prekoračitev hitrosti. Največ kršitev je bilo v naseljih, in sicer 478. »Namen tovrstnih akcij in poostrenih nadzorov je umirjanje hitrosti v prometu. Neprilagojena hitrost namreč že vrsto let tudi na našem območju ostaja med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč, tudi smrtnih,« so poudarili na PU Novo mesto.

Letos je v prometnih nesrečah na našem območju umrlo pet ljudi, in sicer trije vozniki osebnih vozil, motorist in voznik kolesa z motorjem. Neprilagojena hitrost je bila vzrok treh prometnih nesreč, v katerih so umrli trije vozniki avtomobilov, v preteklih treh letih pa je bila neprilagojena hitrost vzrok za polovico od 30 prometnih nesreč s smrtnim izidom.

Zato policisti voznike pozivajo k odgovorni in strpni vožnji v cestnem prometu. Predvsem v tem obdobju naj bodo pozorni na povečano število kolesarjev, motoristov in pešcev v prometu. Dosledno naj upoštevajo omejitve hitrosti in poskrbijo za lastno varnost in varnost ostalih udeležencev v prometu, so še dodali.

M. Ž.