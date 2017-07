Semiška občina nadaljuje z komunalnim urejanjem PSC Vrtača

5.7.2017 | 17:00

Semiška županja Polona Kambič in direktor družbe Mensel Sistemi in avtomatizacija iz Ljubljane Darko Grum sta si po podpisu pogodbe segla v roko. (Foto: Občina Semič)

Semič - Županja Občine Semič Polona Kambič in direktor družbe Mensel Sistemi in avtomatizacija iz Ljubljane Darko Grum sta danes podpisala pogodbo za ureditev 3. faze komunalne infrastrukture v Poslovno servisni coni Vrtača v Semiču. Vrednost pogodbe je dobrih 262 tisoč evrov, so sporočili iz semiške občinske uprave.

Občina bo tako komunalno opremila 2,1 hektara veliko območje na jugozahodnem in severozahodnem delu Proizvodno servisne cone Vrtača, saj v njej trenutno ni prostih komunalno opremljenih zemljišč. Zgradili bodo 470 m cestnega omrežja, 120 m vodovodnega omrežja, 60 m fekalne kanalizacije, 488 m meteorne kanalizacije, 90 m cestne razsvetljave, 310 m elektro kabelske kanalizacije in 315 m TK kanalizacije.

Naložbo bo semiška občina v celoti pokrila sama, pri tem pa bo koristila tudi povratna (kreditna) sredstva, ki so občinam namenjana po 23. členu Zakona o financiranju občin, in sicer v višini 150.353 evrov. Izvajalec bo z deli začel takoj po podpisu pogodbe, zaključena pa bodo v 2. polovici septembra, so še dodali na občini.

M. Ž.