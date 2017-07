Število brezposelnih junija upadlo na 84.793

5.7.2017 | 14:30

Ljubljana - Na zavodu za zaposlovanje je bilo konec junija registriranih 84.793 brezposelnih, kar je za 3,3 odstotka manj kot maja in 15 odstotkov manj kot junija lani. V prvem letošnjem polletju je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 93.967 brezposelnih, kar je 13,5 odst. manj kot v enakem obdobju lani, je poročala STA.

Junija se je na zavodu prijavilo 5025 brezposelnih, kar je 3,6 odst. manj kot maja in 11,7 odst. manj kot junija lani. Med novoprijavljenimi je bilo 2619 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 589 iskalcev prve zaposlitve ter 863 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Od 7887 brezposelnih oseb, ki jih je zavod junija odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 5445 oseb. To je 10,5 odst. manj kot maja in 4,6 ods. manj kot junija lani.

V prvem letošnjem polletju se je na novo prijavilo 40.219 brezposelnih, kar je 9,1 odst. manj kot v enakem obdobju lani. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas, in sicer 23.174. Prijavilo se je še 4327 iskalcev prve zaposlitve ter 6683 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. V tem obdobju se je zaposlilo se 40.764 brezposelnih, kar predstavlja 8-odstotni padec glede na enako obdobje lani.

V medletni primerjavi se je v prvem polletju na zavodu prijavilo 13,6 odst. manj iskalcev prve zaposlitve, 10,1 odst. manj trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 9,8 odst. manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas.

Trend zmanjševanja v vseh območnih službah zavoda

Tudi junija se je nadaljeval trend zmanjševanja brezposelnosti v vseh območnih službah zavoda. V primerjavi s prejšnjim mesecem je najbolj upadla v Kopru (-5,6 odst.), Velenju (-4,7 odst.), na Ptuju (-4,6 odst.), v Trbovljah (-4,4 odst.) in v Kranju (-4,1 odst.).

Območne službe, ki beležijo največje znižanje števila registriranih brezposelnih oseb na letni ravni, so Novo mesto (-22,7 odst.), Trbovlje (-21,8 odst.), Velenje (-19,7 odst.), Sevnica (-17,9 odst.), Nova Gorica (-17,8 odst.) in Celje (-15,3 odst.). Najmanj se je brezposelnost v primerjavi z lanskim junijem zmanjšala na Ptuju (-8,6 odst.).

Med brezposelnimi je bilo junija največ takšnih z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo (30 odst.), v starostnih kategorijah pa so prevladovali tisti, ki so stari 50 let ali več. Na splošno je bilo največ dolgotrajno brezposelnih (55,4 odst.).

Največ prostih delovnih mest so delodajalci junija zavodu sporočili za čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah (706). Sledili so delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (632), vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev (460) ter natakarji (414).

STA, M. Ž.

