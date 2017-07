Ob določitvi meje nekje veselje, drugod razočaranje; Na Trdinovem vrhu nič novega; Slovo najdebelejšega

5.7.2017 | 18:00

VESELJE V DRAGAH, RAZOČARANJE NA BREZOVICI

Dolenjski list seveda ne more mimo razsodbe arbitražnega sodišča o meji s Hrvaško, ki se še kako tiče tudi naših ljudi. Drage v metliški občini bodo po arbitražnem sporazumu dobile tudi slovensko katastrsko občino, na Brezovici bo šla državna meja po mejah katastrskih občin, torej še naprej cikcak, kar je edinstven primer v Sloveniji in morda tudi v svetu.

ČIGAV JE TOREJ ZDAJ TRDINOV VRH?

Trdinov vrh ni le drobna točka na vrhu Gorjancev oziroma Žumberškega hribovja, kot Gorjancem pravijo Hrvati. Je najvišji hrib hribovja in bo tako še naprej in slovenski in Hrvaški, državna meja, speljana po katastrskih mejah, pa zgolj jasno določa, da vojaški objekt nesporno stoji na hrvaškem ozemlju, telekomunikacijski stolp pa na slovenskem, tudi cerkvi ostajata vsaka v svoji državi.

SLOVO NAJDEBELEJŠEGA NOVOMEŠKEGA KOSTANJA

Z lepo naravno razraslo krošnjo in višino več kot trideset metrov ni bil ne le najdebelejši, ampak tudi najmogočnejši kostanj v mestu. Tudi njegov odhod je bil spektakularen, kot se za prvaka spodobi. Njegovo mogočno deblo se je prelomilo dobra dva metra nad tlemi. Na srečo je padlo tako, da ni nikogar poškodovalo.

NAJEM ZA RIC: KAZENSKE OVADBE NA OBEH STRANEH

Novomeška občina zaradi poslovne goljufije ovadila lastnika »rumene kocke«, kriminalisti pred skoraj tremi leti na tožilstvo podali kazenske ovadbe zoper štiri odgovorne osebe na Mestni občini Novo mesto glede sklepanja te pogodbe.

