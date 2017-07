Zagorelo na zadnjem sedežu avtomobila

5.7.2017 | 19:00

Na Belokranjski cesti v Črnomlju je danes okoli pol desete dopoldne zagorelo na zadnjem sedežu v osebnem vozilu. Gasilci PGD Črnomelj so iz vozila vrgli tleča oblačila, pogasili sedež ter prezračili in s termo kamero pregledali vozilo. Vzrok požara bodo ugotovili policisti.

Gorelo drevo

Na jasi v Otočcu na območju novomeške občine pa je ob 10.50 gorelo drevo. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili goreče drevo.

Kolesarka padla

Ob 7.41 so posredovali reševalci NMP Brežice na Černelčevi cesti v Brežicah, kjer je padla kolesarka. Reševalci so poškodovano oskrbeli in jo prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

M. Ž.