Danes brez vode ali elektrike

6.7.2017 | 07:05

Komunala Brežice obvešča porabnike pitne vode iz naselij Cerina, Žejno, Dobeno, Sobenja vas, Globočice in Mrzlava vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del motena dobava vode danes predvidoma med 8. in 12. uro.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKE TOPLICE;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG PRI ŠKOCJANU;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE;

- od 11.30 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE PRI GABRJU.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA izvod 1 S.O.Štukelj.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10.00 do 12.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BERČICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.30 do 13.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Nuklearno naselje izvod Kremen med 8.30 in 13 uro.

M. K.