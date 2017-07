Delničarji Krke o dividendah in nadzornikih; prevzemna tarča na Kitajskem?

8h nazaj Oceni ah

TAKOLE PA PIŠE BOJAN POŽAR O DOGODKIH V KRKI .....Borut Jamnik, predsednik uprave Modre zavarovalnice, je včeraj dopoldne prišepal na okroglo tribuno Nove Slovenije o pokojninski reformi v ljubljanskem Maxi klubu. Zaradi operacije kolena je trenutno še na berglah. Po nekaterih informacijah naj bi njegov nastop na klasičnem dogodku stranke NSi zlobiral Marko Pogorevc (ki naj bi tudi pred aprilsko skupščino Telekoma Slovenije, kjer Jamnik ni bil več izvoljen za člana nadzornega sveta, prepričeval vidne politike NSi, da se Jamnika ne bo zamenjalo, ker ima dovolj široko politično podporo), po drugi strani pa naj bi Jamniku zdaj ustrezalo, da se pojavlja kot "strokovnjak". Toda Borut Jamnik včeraj dopoldne, kot pravijo naši viri, ni bil ravno najbolje razpoložen. Kar pa gre, mogoče ali kar verjetno, pripisati vročemu zakulisnemu dogajanju pred današnjo skupščino novomeške Krke. Danes se bo namreč videlo, ali držijo naše napovedi naših virov, da bo Jamnik postal novi član nadzornega sveta Krke, ki naj bi kasneje - po navodilih Mira Cerarja in SMC - prevzel kadrovsko operacijo zamenjave predsednika uprave Krke Jožeta Colariča. Da je Borut Jamnik skriti kandidat Slovenskega državnega holdinga za nadzornika Krke, smo prvi poročali že 26. junija, včeraj pa so naše poročanje že potrdili tudi nekateri drugi mediji. Po zelo verjetnem scenariju bodo na današnji skupščini predčasno odpoklicali nadzornico Krke Anjo Strojin Štampar, uslužbenko SDH, namesto nje pa naj bi novi član nadzornega sveta postal Dimitrij Marjanovič, ki na SDH vodi oddelek za finančno upravljanje. Ti dve imeni sta tudi zapisani v gradivu za skupščino, danes pa naj bi predvidoma odstopila še ena nadzornica, Simona Razvornik Škofič, prav tako uslužbenka SDH, in zamenjali naj bi še tretjo članico nadzornega sveta - Julijano Kristl. Po navedbah nekaterih medijev naj bi namesto teh dveh gospa, Simone Razvornik Škofič in Julijane Kristl, nova člana nadzornega sveta postala dva "upokojena farmacevtska strokovnjaka, tudi z izkušnjami z delom v multinacionalkah, od laterih naj bi bil eden Slovenec". DRAMA, IMENOVANA BERTONCELJ No, to naj bi bil Andrej Bertoncelj, novopečeni član nadzornega sveta SDH, profesor na Univerze na Primorskem, ki se sam rad pohvali, da je v Združenih državah Amerike delal vse prevzeme za Lek, kar pa menda, kot naj bi že ugotovili tudi na SDH, ne drži. In prav zaradi Bertonclja na SDH okoili Krke vlada prava drama. Čeprav je eksplicitno dogovorjeno, da člani nadzornega sveta SDH ne smejo kandidirati za nadzornike družb, ki jih upravlja SDH, Bertonclja na Krko forsira prav predsednik nadzornega sveta SDH Damjan Belič. Naši viri trdijo, da naj bi Belič celo s "prevaro" spravil Bertonclja med nadzornike SDH: tako, da naj bi šel do Mateje Vraničar Erman, ministrice za finance, in ji dejal, da mora ona Bertonclja predlagati za člana nadzornega sveta SDH, ker to zahteva Cerar. Za Beliča naj bi sicer že znano, da se v zakulisnih pogovorih ter pritiskih praviloma sklicuje na predsednika vlade Cerarja. Belič in Bertoncelj zdaj zahevata od Lidie Glavina, predsednice uprave SDH, in Nade Drobne Popovič, članice uprave SDH, naj za novega nadzornika Krke postavita Andreja Bertonclja. In menda je tudi zelo napeto ter zelo glasno: po navedbah naših virov naj bi se pred dnevi, med nekim pogovorom na sedežu SDH, Mala ulica 5 v Ljubljani, iz pisarne, kjer so sedeli Glavina, Drobne Popovičeva, Belič in Bertoncelj, slišalo takšno vpitje, najglasnejši je bil Bertoncelj, da so se uslužbenke, ki delajo zunaj, spraševale, ali naj poklčejo policijo ali rešilce?! Po naših informacjah naj bi iz SDH tudi vprašali kabinet predsednika vlade, ali ima kabinet kaj proti, če bi Jamnik postal novi član nadzornega sveta SDH. Prišel naj bi odgovor, da nimajo nič proti. Toda Jamnika "ne mara" Belič. NAŠI TEGA NE BODO DOPUSTILI ... Je pa za Boruta Jamnika, ki je sicer pred dvanajstimi leti že bil nadzornik Krke, nedvomno ogromno olajšanje, da njegova Modra zavarovalnica očitno le ne bo postala sestavni del Demografskega sklada, če bo do tega sklada sploh prišlo. To je avtorju teh vrstic osebno potrdil tudi eden od vodilnih politikov SMC, češ, znotraj koalicije se tega ne bomo mogli dogovoriti, viri blizu vodstva Socialnih demokratov pa pravjo, da "naši" rušenje Jamnika tudi na čelu Modre zavarovalnice - po tem, kar se je zgodilo na Telekomu Slovenije - ne bodo dopustili ... Sicer pa naj bi SD, vsaj, kar zadeva kadrovanje, prejšnji teden, citiramo vire, "prekinila vse stike" s Cerarjevo SMC. Več o tem pa jutri, ko pišemo o najnovejšem spopadu med Metko Tekavčič, dekanjo Ekonomske fakultete, in Majo Makovec Brenčič, ministrico za izobraževanje, znanost in šport, ki je prek nove novinarke Pop TV Tine Kristan in "afere dodatki" očitno že štartala svojo kampanjo za predsednico države ...