Državno prvenstvo v rokometu se prične 9. septembra

6.7.2017 | 11:25

ilustrativna slika (Foto: I. V., arhiv DL)

Ljubljana - Minula sezona se je končala z absolutnim zmagoslavjem rokometašev Celja Pivovarne Laško, ki so državnemu naslovu dodali še pokalno lovoriko. Sezona 2017/18 se bo pričela 9. septembra: v prvem delu bo nastopalo deset ekip, med njimi Riko Ribnica, Krka, Trimo Trebnje in Dobova. Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje bosta v novi sezoni zastopala slovenske barve tudi v evropski ligi prvakov, zavoljo strnjenega tekmovalnega programa pa se bosta v prvem delu sezone z domačimi tekmeci pomerila zgolj v pokalnem tekmovanju.

Po minuli sezoni so prvoligaško druščino zapustili Slovenj Gradec 2011, Drava Ptuj, Dol TKI Hrastnik in Istrabenz Plini Izola, nova člana sta Slovan in Herz Šmartno, v elitni ligi - glavni pokrovitelj je še naprej NLB - pa bodo po dvokrožnem tekmovalnem sistemu nastopali tudi Riko Ribnica, Urbanscape Loka, Koper 2013, Krka, Maribor Branik, Jeruzalem Ormož, Trimo Trebnje in Dobova.

Najboljše štiri ekipe iz rednega dela se bodo uvrstile v končnico za prvaka, preostalih šest pa v skupino za obstanek. V obeh skupinah bo na sporedu dodatnih deset krogov, vse ekipe pa bodo v končnico presnele točke, ki so jih osvojile v rednem delu državnega prvenstva. Najboljša slovenska kluba bosta - tako kot v minuli sezoni - končnico začela z enakim številom točk kot prvouvrščena zasedba v rednem delu, iz prvoligaške druščine pa bosta izpadli dve najslabši ekipi iz skupine za obstanek.

NLB liga se bo pričela 9. septembra, 1. B liga pa teden dni kasneje. Nova sezona se bo uradno začela 2. septembra, ko bo v Slovenj Gradcu na sporedu tradicionalna tekma za slovenski superpokal med Celjem Pivovarno Laško in mariborskim Branikom.

* Pari 1. kroga NLB lige (9. september):

Trimo Trebnje - Koper 2013

Slovan - Herz Šmartno

Jeruzalem Ormož - Riko Ribnica

Dobova - Urbanscape Loka

Krka - Maribor Branik

STA, M. M.