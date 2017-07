Senovčani tudi s Feniksom na letošnje Linhartovo srečanje

6.7.2017 | 10:20

Maja Pinterič in Goran Puljić v predstavi Feniks. (Foto: B. B., arhiv DL)

Senovo - Nova gledališka predstava avtorja in režiserja Roka Sande z naslovom Feniks je že druga gledališka predstava, s katero se bo društvo Little Rooster Productions drugo leto zapored uvrstilo na 56. Festival Linhartovega srečanja 2017.

Feniks je letos na regijskem Linhartovem srečanju že prejel posebno priznanje selektorja za dramsko delo in režijo predstave Feniks. Goran Puljić pa je navdušil kot Tobias Stieber, zaradi česar je prejel igralsko priznanje za stransko moško vlogo, so sporočili iz omenjenega društva.

Ob tem so spomnili, da se je Rok Sanda že z avtorsko predstavo Ikarus uvrstil na lansko 55. Linhartovo srečanje, na katerem so prejeli posebno priznanje regijskega selektorja za natančno in poglobljeno avtorsko delo pri predstavi Ikarus 2016, matička za najboljšo predstavo in posebno priznanje Roku Sandi za avtorsko dramsko besedilo.

Little Rooster Productions je predstavo Feniks, s podnaslovom Ko opeka zagori, v koprodukciji s KCPT Šentjernej premierno predstavila na odru velike dvorane Kulturnega doma Krško aprila letos. Gre za svojevrstno nadaljevanje zgodbe Ikarusa, ki nas – kot smo tedaj poročali v Dolenjskem listu- popelje v čas druge svetovne vojne, »čas upora in upora proti uporu«, kot je kolaboracijo poimenoval Sanda. Zgodba gledalca postavi v okupirani Maribor, kjer zavedni zdravnik Berto Magajna (Martin Valič) s Primorske, njegova idealistična komunistična asistentka Olga Požar (Maja Pinterič) in oportunistični bonvivon upora Slavko Opeka kujejo načrte osvoboditve. Te prekriža Tobias Stieber (Goran Puljić), cinični nemški oficir slovenskega rodu, ki v zapleteno igro prevar in manipulacij, zvestobe in izdajstva vplete Slavkovega mlajšega brata Andreja (Klemen Kovačič). Ko nad druščino plane nemška roka, Bertu in Andreju uspe pobegniti v partizane, Slavko in Olga pa pristaneta v ječi, kjer spoznamo še zadnjo protagonistko te dve uri trajajoče predstave Marijo Lešnik (Tina Lipovec), trpeče mlado dekle, ki v prebolevanju izgube (streljanje talcev v Krškem) niha med eno in drugo stranjo.

M. M.